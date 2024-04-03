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Страны Персидского залива видят перспективы в восстановлении Ирака

Reuters: арабские страны вложили $10 млрд в проекты на территории Ирака

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Hadi Mizban/AP

Страны Персидского залива активизировали инвестиционную деятельность в Ираке на фоне восстановления стабильности в этом государстве после разгрома террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом пишет Reuters.

Суммарные вложения саудовского, катарского и эмиратского капитала уже превышают $10 млрд, пишет издание.

Саудовская Аравия объявила о выделении $3 млрд на инвестпроекты в Ираке через свой суверенный фонд. Катарский бизнесмен Мутаз Аль-Хайят вкладывает $7 млрд в строительство жилых городов, гостиниц и больниц. Эмиратская Crescent Petroleum подписала контракты на $3 млрд по разработке газовых месторождений, пишет издание.

«Ирак — огромная страна с большим потенциалом. И лучшего партнера, чем соседние арабские страны, им не найти», — заявил глава Торгово-промышленной палаты Дубая Абдул Азиз Аль-Гурейр.

По его словам, экспорт эмиратских компаний в Ирак за первое полугодие 2023 года вырос на 96%.

Приток капитала из стран Залива связан с нормализацией обстановки в Ираке после победы над ИГ в 2017 году. Страна испытывает дефицит иностранных инвестиций из-за десятилетий войн и нестабильности.

«Наступило подходящее время идти в Ирак. Страна спокойна, правительство способно реализовывать масштабные проекты», — пояснил Аль-Хайят.

До этого стало известно, что ОАЭ захотели инвестировать в ядерную энергетику стран ЕС и Британии.

Ранее в ОАЭ ухудшили оценку роста ВВП.

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