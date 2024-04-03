Россияне открыли 280 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений в СберНПФ

С начала года россияне открыли в СберНПФ 280 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По словам топ-менеджера компании, самые крупные суммы в новый инструмент направляют жители Санкт-Петербурга, а чаще других копить с софинансированием от государства начинают москвичи.

Он отметил, что 81% договоров клиенты заключают офлайн — в отделениях Сбера или в клиентских зонах СберНПФ. Почти каждый пятый (19%) подключает программу в цифровых каналах — в приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.

Как показал анализ клиентского портфеля СберНПФ, женщины откладывают вдолгую чаще мужчин: в 68% случаев против 32%.

Руслан Вестеровский напомнил, что программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января.

СберНПФ стал первым оператором этой программы, уточнил он.

«С новой программой человек может копить и получать до 108 тыс. софинансирования от государства, а также управлять пенсионными накоплениями и пользоваться налоговыми льготами. С начала 2024 года россияне вложили в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ уже 2,5 млрд рублей», — рассказал руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Средний взнос в программу при открытии договора составляет 8 тыс. рублей, а размер последующих пополнений — около 3,3 тыс. рублей.

В пресс-службе Сбера уточнили, что с помощью программы долгосрочных сбережений можно откладывать на образование, покупку недвижимости, свой бизнес, либо формировать капитал для комфортной жизни на пенсии.

По итогам первого квартала больше всего договоров по программе долгосрочных сбережений в СберНПФ заключили жители Москвы и Московской области — 15% от общего количества. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (4%), Свердловская область (3%), Удмуртия и Пермский край (по 2%).

В топ-5 регионов по размеру периодических взносов в ПДС входят Санкт- Петербург (4,2 тыс. рублей), Мурманская область (4 тыс. рублей), Москва (3,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий Автономный округ (3,7 тыс. рублей), Чувашия (3,4 тыс. рублей).