В Турции официально признали рекордный рост инфляции

Официальные власти Турции признали рост инфляции в стране, по данным государственного института статистики, в марте потребительские цены выросли на 3,16%, а годовая инфляция достигла 68,5%. Об этом пишет ТАСС.

Впрочем, независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальный уровень инфляции в Турции гораздо выше — 124,63% в годовом исчислении. В феврале, по их подсчетам, этот показатель составлял 121,98%.

«Месячная инфляция снизилась в марте в соответствии с нашими прогнозами. Дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики вносит существенный вклад в восстановление баланса спроса и будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности», — пояснил министр финансов Мехмет Шимшек.

Он пообещал, что кабмин «будет делать все возможное, пока не достигнет ценовой стабильности».

Согласно официальному прогнозу турецкого ЦБ, к концу 2024 года инфляция замедлится до 36%. В 2023г. этот показатель равнялся 64,77%. Между тем многие аналитики ожидали еще более резкого роста цен в марте — до 3,67% в месячном выражении.

До этого центробанк Турции продолжил повышение ставки.

Ранее в Турции опровергли слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир.