Стало известно, как работает карта «Мир» в Таджикистане

Один из крупнейших банков Таджикистана «Амонатбанк» продолжает обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на колл-центр кредитной организации.

Оператор рассказал, что снять деньги с карт «Мир» можно в некоторых банкоматах «Амонатбанка», в том числе в главном офисе банка в центре Душанбе.

В январе 2023 года Национальный банк Таджикистана признал «Амонатбанк» одной из системообразующих кредитных организаций страны. Также в список вошли «Ориенбанк» и «Банк Эсхата». В настоящий момент «Амонатбанк» является единственным банком, который принимает карты «Мир» на территории Таджикистана.

Накануне стало известно, что скоро «Мир» перестанет работать еще в одной стране. С 5 апреля обслуживать карты прекратят в Киргизии. Причиной стали введенные США санкции.

С 30 марта обслуживать карты «Мир» прекратили армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card.

Ранее в Банке России рассказали о планах увеличить количество банкоматов за рубежом.