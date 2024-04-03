В Сбере подвели итоги реализации трехлетней ESG-стратегии

Реализовывая политику ответственного финансирования, Сбер учитывает лучший международный опыт и подходы к управлению ESG-рисками кредитно-инвестиционных портфелей крупнейших банков мира. Об этом заявила старший вице-президент Сбера по ESG Татьяна Завьялова, подводя итоги реализации трехлетней ESG-стратегии, рассчитанной до 2023 года. Ее цитирует пресс-служба компании.

Татьяна Завьялова рассказала о развитии инструментов ответственного финансирования, распространении ESG-повестки в регионах России и новых отечественных инструментах компенсации парниковых выбросов.

По ее словам, в 2023 году Сбер утвердил политику ответственного финансирования, которая вводит 5 уровней ESG-рисков.

«Сбер разработал меры реагирования в зависимости от степени реализации ESG-риска в кредитно-инвестиционном процессе, а также описал поэтапно механику оценки и митигации каждого из них», ― прокомментировала Завьялова.

В 2023 году Сбер погасил собственные зеленые облигации на сумму в 25 млрд рублей. Полученные средства были направлены на кредитование строительства солнечных и ветряных электростанций, указала Завьялова. Она также отметила, что 86% размещений ESG-облигаций нефинансовых организаций на российском рынке в период с 2022 по 2023 год состоялись при участии банка.

В рамках реализации трехлетней стратегии Сбер содействовал устойчивому развитию территорий. По итогам 2023 года банк заключил соглашения об ESG-трансформации с администрациями 61 региона страны, в том числе разработал дорожные карты совместно с 35 субъектами РФ и запустил более 1100 ESG-инициатив.

Недавно Сбер совместно с ВЭБ.РФ запустил цифровой ESG-индекс городов и регионов России, в рамках которого банк на основе открытых данных создал 89 ESG-профилей российских регионов.

«ESG-индекс — интерактивный наглядный инструмент анализа и мониторинга прогресса устойчивого развития территорий по 16 комплексным факторам и более чем 60 показателям», — отметила Завьялова.

Итогами климатического направления стратегии Сбера стало в том числе сокращение выбросов парниковых газов на 22% и 25% по Охвату 1 и 2, соответственно относительно данных базового 2019 года. Достичь этих целей, по словам Завьяловой, удалось благодаря внедряемым инициативам по повышению энергоэффективности и за счет погашения «зеленых» сертификатов.

Кроме того, в 2023 году Сбер зарегистрировал в Росстандарте собственную систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Банк создал специальный реестр, предоставляющий отечественному бизнесу услуги в рамках этой системы. За 2023 год в системе Сбера было выпущено 170 тыс. зеленых сертификатов, которые на текущий момент практически все погашены.

По словам Завьяловой, если посчитать положительный климатический эффект от работы системы, можно прийти к выводу, что российские компании снизили свой углеродный след на 54,4 тыс. тонн CO2-эквивалента.

В рамках ESG-стратегии на новый трехлетний цикл Сбер сохраняет приверженность своей цели ― достичь углеродной нейтральности к 2030 году, подчеркнула Завьялова.