Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

По состоянию на 22:54 мск, цена на драгметалл составляла $2300,2 за тройскую унцию (+1,23%). По состоянию на 22:57 мск стоимость золота замедлила рост до $2298 за унцию (+1,15%).

21 марта цены на золото установили новый исторический рекорд. Стоимость драгоценного металла на бирже впервые превысила отметку в $2200 за тройскую унцию.

Прошлый рекорд был зафиксирован 7 марта. Тогда золото пробило отметку в $2160 за тройскую унцию.

Котировки выросли после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоялось накануне. Регулятор в пятый раз подряд решил сохранить учетную ставку неизменной в диапазоне 5,25–5,5%. Оценка роста ВВП была повышена с 1,4 до 2,1%.

Ранее в России резко сократилось госфинансирование разведки золота.