Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

География авиарейсов между РФ и Белоруссией будет расширена

Мезенцев: география авиарейсов между Россией и Белоруссией будет расширена

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

В ближайшее время планируется расширение авиасообщения между городами России и Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью газете «Известия».

«Руководители белорусских и российских регионов много раз говорили о необходимости расширить систему межрегиональных связей новыми рейсами, которые соединят областные центры братских республик», — подчеркнул он. По словам Мезенцева, и это стало уже реальностью — рейс из Гомеля уже прибыл в Москву.

Также на 3 апреля запланирован вылет из Бреста в Москву и обратно. В ближайшее время планируется открытие рейсов во Владикавказ и Архангельск.

Мезенцев отметил, что в настоящее время активно обсуждаются возможные рейсы в Тюмень, Ульяновск, Омск и другие города, что имеет большое значение.

«Мы расширяем туристические возможности, открываем друг для друга наши города, поселки, пространства, и, следовательно, наши сердца», — добавил госсекретарь.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет «двойного дна» в политике, главное для государства — это достичь выгоды для белорусских граждан.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами