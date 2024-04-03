География авиарейсов между РФ и Белоруссией будет расширена

В ближайшее время планируется расширение авиасообщения между городами России и Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью газете «Известия».

«Руководители белорусских и российских регионов много раз говорили о необходимости расширить систему межрегиональных связей новыми рейсами, которые соединят областные центры братских республик», — подчеркнул он. По словам Мезенцева, и это стало уже реальностью — рейс из Гомеля уже прибыл в Москву.

Также на 3 апреля запланирован вылет из Бреста в Москву и обратно. В ближайшее время планируется открытие рейсов во Владикавказ и Архангельск.

Мезенцев отметил, что в настоящее время активно обсуждаются возможные рейсы в Тюмень, Ульяновск, Омск и другие города, что имеет большое значение.

«Мы расширяем туристические возможности, открываем друг для друга наши города, поселки, пространства, и, следовательно, наши сердца», — добавил госсекретарь.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет «двойного дна» в политике, главное для государства — это достичь выгоды для белорусских граждан.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.