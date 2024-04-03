Экономист допустила снижение цен на гречку в России

Цены на гречку в России могут снизиться на 3% в 2024 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дала преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова.

«Сбор урожая по этой культуре в 2024 году поставил новый рекорд. Аграрии убрали 1,2 млн тонн гречихи, что на 39% больше результатов прошлого года. Такой результат предполагает дальнейшее снижение цен на продукцию», — отметила экономист.

Она призвала не забывать, что рынок России открытый, и зерно активно экспортируется. Спрос на безглютеновые крупы растет во всем мире, а значит, вывоз гречки из РФ будет увеличиваться, добавила Волкова.

«Цены на внутреннем рынке будут зависеть от того, сколько зерна здесь останется. Если мировые цены окажутся выше местных, экспортеры будут вывозить продукцию. В России при этом может возникнуть дефицит, и уже это приведет к росту цен. Хотя при правильной экспортной политике государства этого не произойдет, и гречка останется доступным товаром для россиян», — заключила экономист.

По данным Росстата, 1 кг гречки в марте 2024 года подешевел более чем на 2% к марту 2023-го, до 84,63 рубля за 1 кг. Исходя из оценки, килограмм гречки может стоить 82,09 рубля.

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