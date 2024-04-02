Европейскую «дочку» ВТБ вывели из-под санкций

Соединенные Штаты сняли санкции с дочернего предприятия российского банка ВТБ, банка VTB Europe. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министерства финансов.

Банк, также указанный под названиями VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG был выведен из-под американских ограничений. Зарегистрированное в немецком Франкфурте-на-Майне европейское подразделение банка ранее сменило название на Ost-West Handelsbank (OWH SE).

При этом OWH SE отрицает права ВТБ на владение банком, и требует возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 млн евро.

До этого нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 миллиардов рублей.

Также сообщается о завершении внутренней реорганизации группы, в результате чего все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.

Ранее Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа.