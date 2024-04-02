Портфель ответственного финансирования Сбера в 2024 году составит 3,1 трлн рублей

В конце 2023 года Сбер завершил трехлетний цикл своей первой ESG-стратегии. О дальнейших стратегических планах банка по направлению устойчивого развития рассказала журналистам старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова сообщила, что портфель ответственного кредитования по итогам 2024 года может составить 3,1 трлн рублей, а на горизонте 2026 года — 3,4 трлн рублей.

По итогам работы в 2023 году Завьялова также отметила рост новых выдач устойчивых кредитов, они выросли в 3,5 раза и составили 1,26 трлн рублей. Она подчеркнула, что «динамика роста портфеля превзошла прогнозы банка».

«За три года реализации ESG-стратегии Сбер фактически сформировал новое направление работы с корпоративным бизнесом — это ответственное финансирование и предоставление ESG-продуктов и услуг», — рассказала Татьяна Завьялова.

Так, в 2023 году Сбер расширил линейку ESG-сервисов для разных сегментов бизнеса, на текущий момент линейка банка включает более 20 продуктов. Выручка от продажи таких некредитных ESG-решений бизнесу за 2023 год выросла почти в 3,5 раза и составила 1,6 млрд рублей составила

Портфель ответственного финансирования Сбера включает контракты с ESG-ковенантами, зеленые, адаптационные и социальные кредиты. К некредитным ESG-продуктам, например, относятся: оценка ESG-рисков и зеленый факторинг, разработка политик и стратегий в области устойчивого развития, экострахование, предоставление сервисов корпоративного здоровья и др.