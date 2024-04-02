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В России зафиксировали баланс спроса на валюту и ее предложения

Финансист Бабин заявил о балансе спроса на валюту и ее предложения в России

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Алексей Никольский/РИА Новости

В России наблюдается баланс спроса на зарубежную валюту и ее предложения, об этом свидетельствует текущий курс рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Данное равновесие поддерживается произошедшим за последние месяцы ростом мировых цен на сырьевые товары (цена барреля нефти Brent 2 апреля превысила $89 впервые с 30 октября) . Это компенсирует сокращение физического объема российского экспорта, вызванное санкциями и геополитикой. К тому же данные факторы уменьшают и спрос на импорт вместе с жесткими денежно-кредитными условиями», — пояснил эксперт.

Если один из этих факторов ослабнет либо усилится, это может нарушить баланс спроса на валюту и ее предложения, добавил Бабин. Корме того, баланс будет зависеть от того, продлят ли в РФ обязательную продажу валютной выручки и в какой форме.

Рубль поначалу укреплялся, евро даже обновил трехнедельный минимум, опустившись чуть ниже 99 рублей из-за ослабления на мировом рынке. Однако на старте основной сессии рубль резко подешевел, переписав дневную вершину. Правда, и этот импульс не получил развития: российская валюта вскоре отыграла заметную часть сегодняшних потерь. По данным Мосбиржи на 17:15 мск, доллар стоит 92,54 рубля, евро — 99,66 рубля.

Ранее аналитик Денис Буйволов объяснил «Газете.Ru» падение курса евро ниже 99 рублей.

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