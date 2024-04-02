Бизнесмен Винокуров решил избавиться от своих последних активов в России

Инвестбанкир и предприниматель Александр Винокуров ищет покупателя на два своих последних российских актива. Об этом узнал «Интерфакс».

«У меня остались «Сплетник» и bg.ru. Их я сейчас продаю, это займет какое-то время», — заявил бизнесмен.

Винокуров также подтвердил, что недавно покинул пост гендиректора клиники «Чайка». Предприниматель являлся основателем компании. В сентябре 2022 года актив был продан бывшей супруге Олега Дерипаски Полине Юмашевой.

По словам инвестбанкира, сейчас дальнейших бизнес-планов, связанных с Россией, у него нет и, возможно, не будет.

На прошлой неделе нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 млрд рублей. Кроме того, группа завершила внутреннюю. В результате все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.

Ранее еще один российский программист стал долларовым миллиардером.