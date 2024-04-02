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Полиция начала проверку на складе Wildberries в Рязани

На складе Wildberries в Рязани у сотрудников проверяют документы

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Wildberries

Полиция и миграционная служба проводят проверку на складе Wildberries в Рязани. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Проверка не повлияла на работу объекта, склад продолжает работу в штатном режиме, у сотрудников проверяются документы.

27 марта подобная проверка проводилась на складе Wildberries в Электростали.

После нее были задержаны более сорока человек. У мигрантов проверяли вид на жительство и разрешение на работу, а у обладателей российского гражданства – военные билеты. В рейде участвовали не только полиция, но и Росгвардия и сотрудники военкоматов.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. По подозрению в совершении преступления были задержаны граждане Таджикистана. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Wildberries заявили, что думают о начале работы в Грузии.

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