Полиция начала проверку на складе Wildberries в Рязани

Полиция и миграционная служба проводят проверку на складе Wildberries в Рязани. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Проверка не повлияла на работу объекта, склад продолжает работу в штатном режиме, у сотрудников проверяются документы.

27 марта подобная проверка проводилась на складе Wildberries в Электростали.

После нее были задержаны более сорока человек. У мигрантов проверяли вид на жительство и разрешение на работу, а у обладателей российского гражданства – военные билеты. В рейде участвовали не только полиция, но и Росгвардия и сотрудники военкоматов.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. По подозрению в совершении преступления были задержаны граждане Таджикистана. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Wildberries заявили, что думают о начале работы в Грузии.