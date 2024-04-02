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Доля доллара в валютных резервах разных стран упала до минимума

Доля доллара в мировых резервах впервые с 1995 года упала ниже 58,41%

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FOTOGRIN/Shutterstock

По данным МВФ, доля доллара в мировых резервах в 2023 году впервые за последние 28 лет упала ниже 58,41%. Опрошенные RT эксперты связывают это с растущими опасениями мировых банков относительно финансовой политики США.

Госдолг Соединенных Штатов увеличился за последние 20 лет в 5,5 раза и в настоящее время достиг почти 30 триллионов долларов. При этом бюджетный дефицит ежегодно составляет порядка 6% ВВП. Такие темпы наращивания задолженности вызывают беспокойство экспертов МВФ и ФРС.

Лидеры организаций неоднократно предупреждали об угрозах для финансовой стабильности США в случае дальнейшего роста госдолга без решения проблемы дефицита. Однако конгресс пока не принимает эффективных мер по сокращению расходов.

Это подрывает доверие мировых инвесторов и Центробанков к долгосрочной устойчивости американской долговой модели. По оценкам экспертов, в случае продолжения текущей тенденции доля доллара в резервах может опуститься ниже отметки в 50% уже к 2030 году.

До этого стало известно, что США скоро могут лишиться статуса сверхдержавы.

Ранее в конгрессе США предупредили о возможном шоке экономики из-за долгов.

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