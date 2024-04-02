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Получить «золотой паспорт» на Карибах станет сложнее

Карибские «золотые паспорта» летом подорожают в два раза

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Карибские «золотые паспорта» становятся все дороже. Начиная с 30 июня Доминикана, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сен-Китс и Невис повысят стоимость документа в два раза, до $200 тыс., предупреждает Bloomberg.

Страны также намерены закрыть лазейки, позволяющие продавать документы со скидкой. Меры были приняты на фоне продолжительного давления со стороны США и Евросоюза.

Программы гражданства за инвестиции приносят странам Карибского бассейна свыше $579 млн в год и составляют более половины национального дохода некоторых государств региона. При этом местные программы «золотых паспортов» находятся под пристальным вниманием европейских и американских регуляторов.

Беспокойство взывает то факт, что данная схема может использоваться для обхода иммиграционного контроля и служить «воротами для преступников». Дело в том, что «золотые паспорта» предоставляют безвизовый доступ в ЕС, Великобританию и другие страны.

До этого стало известно, что Греция ужесточит условия получения «золотых виз».

Ранее сообщалось, что Шенгенская зона может расшириться уже в 2024 году.

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