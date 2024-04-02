Стало известно, насколько увеличились госзакупки у малого бизнеса в РФ

Государственные заказчики по итогам 2023 года нарастили на 7% объемы закупок товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по 44-ФЗ. Такими подсчетами поделились с «Газетой.Ru» эксперты проекта Контур.Торги.

В 2022 году общая сумма открытых государством торгов для малого бизнеса составила 1,69 трлн рублей. В 2023 году этот показатель вырос до 1,81 трлн рублей — плюс 7% в годовом исчислении.

«Затраты госзаказчиков на закупки для малого бизнеса растут третий год подряд. В 2023 году сумма таких торгов достигла 1,81 трлн рублей, что на 7% больше, чем годом ранее», — отмечает эксперт Контур.Торгов Василий Данильчик.

Рост наблюдается не только по объемам, но и по количеству тендеров. Число торговых процедур для субъектов МСП по 44-ФЗ увеличилось с 1,29 млн в 2022 году до 1,38 млн в 2023 году.

Активнее стали закупаться у малого бизнеса и госкорпорации, работающие по 223-ФЗ. За год их расходы на такие тендеры выросли на 2,7%, до 2,22 трлн рублей. При этом доля процедур, объявленных исключительно для участников из сферы МСП, увеличилась с 29% до 32%.

Специалисты связывают рост закупок у малого бизнеса с политикой государства по поддержке этого сектора. В 2023 году количество зарегистрированных субъектов МСП выросло до 6,34 млн, поэтому заказчики стали выделять больше средств для этой категории поставщиков.

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