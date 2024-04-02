Аналитик объяснил падение курса евро ниже 99 рублей

Падение курса евро ниже 99 рублей на торгах Мосбиржи 2 апреля связано с нисходящей динамикой европейской валюты на мировом рынке под натиском доллара. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Натиск доллара также объясняет более слабые текущие позиции рубля к американской валюте, нежели в паре с евро. В последние дни выходили позитивные данные по экономике США, а руководство Федрезерва намекнуло, что не будет торопиться со снижением ставок», — отметил Буйволов.

Аналитик не исключил евро по 98 рублей в ближайшее время, но для того чтобы российская валюта могла оттеснить евро к этим уровням, европейская валюта должна продолжать уступать доллару, чего сейчас уже не наблюдается в паре EUR/USD — она стабилизировалась на уровне 1,0740.

Среднесрочно евро будет стоить 98-100 рублей, доллар – 91-93 рубля, спрогнозировал Буйволов.

Курс евро на Мосбирже во вторник в моменте опускался ниже отметки в 99 рублей впервые с 12 марта. Дневной минимум составил 98,98 рубля. Однако к 10:50 по московскому времени европейская валюта вновь подорожала и стоила 99,54 рубля. В то же время доллар торговался по 92,65 рубля. По данным биржи на 12:22 мск, евро стоит 99,45 рубля, доллар — 92,51 рубля.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара на эту неделю.