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Россияне потеряли интерес к «вторичке»

Спрос на вторичное жилье в России за квартал упал на треть

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Спрос на вторичное жилье в городах России по итогам первого квартала обвалился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Сильнее всего спрос просел в Челябинске и Саратове — на 48% и 47% соответственно. Также россияне стали реже интересоваться «вторичкой» в Москве. Спрос на этот тип жилья в столице по итогам первых трех месяцев года упал на 45%.

Между тем цены на вторичную недвижимость в стране продолжили расти. Наиболее заметное подорожание зафиксировали в Симферополе (+33%). Рост цен на «вторичку» в Челябинске составил 32%, в Саратове — 30%, в Москве — 28%.

«Складывается ситуация, когда для одних недвижимость является стабильным и прибавляющим в цене активом, поэтому у владельцев квартир есть желание их придержать, а другие (потенциальные покупатели) обращают внимание на новостройки, где есть льготные ипотечные программы с более удобными условиями», — подытожил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

До этого сообщалось, что сокращение льготной ипотеки не погасило ажиотажный спрос россиян на жилье.

Ранее экономист предрек взлет доли отказов россиянам в ипотеке в июне.

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