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Запад испугался за свои самолеты из-за России

РИА Новости: на Западе серьезно обеспокоились зависимостью от российского титана

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Нина Падалко/РИА Новости

Зависимость от российского титана серьезно обеспокоила страны Запада, пишет РИА Новости. Материал критически важен для авиации и ряда других отраслей.

Крупнейшие западные компании отказались от закупок титана из РФ на фоне конфликта на Украине. Однако впоследствии почти все они «по-тихому» приобрели товар на миллионы долларов. Очевидно, официальных поставок из других стран, включая Японию, Китай и Казахстан, оказалось недостаточно.

«Россия могла бы перекрыть поставки титана. И предприятия, критически важные для национальной обороны и гражданской авиации, попали бы в затруднительное положение», — цитирует издание слова аналитика американской мониторинговой компании Import Genius Уильяма Джорджа.

Большинство закупок российского титана в 2022 году пришлось на Великобританию, Германию, Францию и США.

В марте стало известно, что Boeing могут лишить сертификации безопасности.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям могут запретить автоматически аннулировать обратные билеты.

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