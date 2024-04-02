В России вырос спрос на сухофрукты и батончики

Четверть опрошенных россиян увеличили потребление полезных снеков — орехов, сушеных фруктов, батончиков из злаков — в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го. Об этом говорится в исследовании, проведенном Fix Price и исследовательским холдингом РОМИР (есть у «Газеты.Ru»).

66% респондентов рассказали, что их потребление снеков не изменилось, а 9% снизили его. При этом наибольший процент увеличивших потребление наблюдался в возрастной группе от 25 до 34 лет, где такой ответ выбрали 36% респондентов.

В целом полезные снеки покупают 8 из 10 российских потребителей (82%). Из них 31% делают это «часто», а 51% — «иногда». 15% не смогли вспомнить, когда покупали орехи, сухофрукты и батончики в последний раз. Среди москвичей процент тех, кто приобретает снеки часто, самый высокий — 40%.

Среди основных причин покупки батончиков и сухофруктов россияне назвали удобство брать с собой (56%), пользу для здоровья (51%) и вкус (42%).

«Все большее число потребителей стремятся заменить традиционные снеки на более «здоровые» аналоги. В Fix Price, например, особенно популярны чипсы из морской капусты, банановые чипсы, батончики с протеином. Благодаря низкой цене, которая сопоставима с ценами на традиционные сладости (шоколад, конфеты, печенье и чипсы), покупателю легко делать выбор в пользу более здоровых альтернатив», — прокомментировала директор по коммуникациям Fix Price Екатерина Гончарова.

Чаще всего жители России покупают снеки в качестве перекуса между основными приемами пищи (так ответили 66% опрошенных) и чтобы порадовать себя (53%). На выбор снеков влияют вкус (65% респондентов), цена (61%), польза для здоровья (53%) и доступность (39%).

Исследование проводилось в феврале 2024 года, опросили 1000 россиян.

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