Аналитики предсказали будущее экономики Восточной Азии

Темпы экономического роста стран Восточной Азии в ближайшие два года будут замедляться. Такой прогноз дали аналитики Всемирного банка (ВБ).

Ожидается, что рост ВВП региона в 2024 году составит 4,5%, а в 2025-м — 4,3%. Для сравнения: по итогам прошлого года показатель был 5,1%.

Такая динамика во многом обусловлена медленным восстановлением экономики Китая после пандемии, отмечают эксперты. После краха рынка жилья страна оказалась в долговой ловушке. В ближайшее время экономика КНР рискует погрузиться в «балансовую рецессию».

Среди других факторов — протекционистская политика развитых стран, которые являются основными рынками сбыта для Восточной Азии. Речь в частности идет о США, Южной Корее и Японии.

Согласно отчету ВБ, самое неустойчивое положение среди стран региона сейчас у Таиланда. Более уверенно себя чувствуют Филиппины, Вьетнам и Камбоджа.

Накануне сообщалось, что индекс PMI в Китае достиг максимума за 11 месяцев.

Ранее концерты Тейлор Свифт подняли ВВП Сингапура.