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Российские банки продолжат выпускать пластиковые карты

Российские банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

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Shutterstock

Банки России пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров, отдав предпочтение цифровым картам. Об этом рассказали РИА Новости в кредитных организациях.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что прошлом году банк выпустил более 15 млн карт, в том числе более 3 млн цифровых. В 2024 году банк уже выпустил 3,4 млн как пластиковых, так и цифровых карт. Там заявили, что клиенты отдают предпочтение классическому варианту.

Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова сообщила, что их банк не будет сокращать объем выпуска карт из пластика, поскольку не все клиенты хотят полностью отказываться от них.

В пресс-службе ПСБ заявили, что за прошлый год банк увеличил объем эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза, в первую очередь в связи с ростом клиентской базы, в том числе в новых регионах РФ.

В марте российский экологический оператор (РЭО) предлагал сократить количество пластиковых отходов в России, в том числе за счет стимулирования организаций к внедрению информационных решений взамен использованию пластиковых карт и бумажных кассовых чеков.

Ранее Альфа-Банк провел ребрендинг бизнес-карт и выпустил их из металла.

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