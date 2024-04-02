Авиакомпаниям могут запретить автоматически аннулировать обратные билеты

Депутат Государственной думы Сергей Леонов и председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП), заместитель председателя общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов направили письма в ведомство с предложением запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты пассажиров. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, депутаты и общественники обратились к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с данной инициативой. По данным газеты, пассажиры, приобретающие билеты туда и обратно в рамках одного бронирования и опаздывающие на первый рейс, лишаются возможности воспользоваться обратным перелетом. Согласно словам депутата Леонова, многие вынуждены приобретать новые билеты.

«Необходимо запретить авиакомпаниям автоматически отменять обратные перелеты для пассажиров, опоздавших на первый рейс. Сначала следует уточнить, планирует ли человек воспользоваться остальными билетами из бронирования. Только в случае отказа следует аннулировать его проездные документы», — пояснил Леонов.

Кроме того, некоторые пассажиры не знают об аннулировании и это приводит к неприятным ситуациям, указали авторы законодательной инициативы.

В итоге пассажиры жалуются в министерство транспорта РФ, но ведомство отвечает, что перевозчики имеют право отменять бронирование на каком-либо участке маршрута в соответствии с федеральными правилами, но это допустимо только в случае, если пассажир не сообщил о своем желании продолжить поездку на оставшихся участках маршрута.

Как пишет издание, у пропустившего рейс пассажира есть право сохранить обратный билет: для этого необходимо уведомить об этом перевозчика, однако многие не осведомлены об этой процедуре из-за отсутствия инструкций при покупке, добавил председатель ООП. При этом в федеральных правилах не указан срок, в течение которого пассажир должен сообщить о своем намерении использовать другие билеты из того же бронирования после пропущенного первого рейса.

Таким образом, Зотов предлагает внести в федеральные правила конкретный срок, в течение которого пассажиры должны уведомить о желании сохранить обратные билеты, а также обязать авиакомпании информировать граждан о процессе отмены бронирования.

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