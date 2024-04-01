В России появились первые супруги-миллиардеры с равными долями бизнеса

Стоимость российских и белорусских активов, принадлежащих Александру и Наталье Луценко, превысила $2 млрд. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на независимую оценку.

Издание отмечает, что они стали первой в России супружеской парой, которая владеет бизнесом в равных долях и стала миллиардерами. Супруги ведут непубличный образ жизни. Александр дал интервью агентству Bloomberg в 2012 году, после того, как акционером группы «Содружество» стала японская корпорация Mitsui & Co. О Наталье Луценко почти ничего не известно.

Группа «Содружество» является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе. Из годовой отчетности следует, что в 2023 году компания провела реструктуризацию бизнеса.

Ранее стало известно, что суммарное состояние богатейших российских бизнесменов за первые три месяца 2024 года увеличилось на $18,293 млрд.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп похвастался своими финансовыми успехами.