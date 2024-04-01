Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В магазинах РФ нашли пармезан из Бразилии со следами токсичного вещества

Mash: в продающемся в РФ пармезане из Бразилии нашли следы токсичного вещества

close
100%
Depositphotos

В бразильском пармезане Tirolez, которые продается в российских супермаркетах, нашли следы токсичного вещества ивермектина, пишет Telegram-канал Mash.

По словам специалистов, это вещество применяют в качестве антипаразитного средства для крупного рогатого скота, оно может вызывать отравление. В инструкции к этому препарату говорится, что при его попадании на тело, необходимо промыть пораженное место и обратиться к врачу. При попадании в организм вещество может вызвать головную боль, мышечные спазмы, боли в суставах, диарею, лихорадку и бронхоспазм.

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией компании Laticinios Tirolez LTDA.

До этого заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова рассказала, что ультрапастеризованное молоко не представляет опасности для здоровья людей несмотря на то, что оно имеет длительный срок годности.

Ранее сообщалось, что в России подешевел набор продуктов для завтрака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами