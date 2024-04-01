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Кабмин продлил срок действия льготных тарифов на импорт томатов

В Россию до конца мая разрешили ввезти до 100 тыс. тонн беспошлинных томатов

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Правительство России приняло решение до конца мая сохранить нулевые таможенные пошлины на ввоз определенных видов свежих и охлажденных томатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабинета министров.

Ранее документ, вводивший льготный режим, действовал до конца февраля. Теперь срок его действия продлен до 31 мая при условии, что объем импортируемых томатов не превысит 100 тысяч тонн. Тарифная льгота касается томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

Уточняется, что «подтверждение действует со дня его подписания по 31 мая 2024 года (включительно)».

Как отмечается в документе, мера направлена на стабилизацию цен на этот овощ на внутреннем рынке за счет наращивания предложения. Решение об инициации льгот приняла Евразийская экономическая комиссия 26 января.

В начале февраля Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на экспорт зерна до 28 млн тонн. Она действует до июня 2024 года и не распространяется на страны ЕАЭС.

Ранее в России в пять раз снизился верхний порог беспошлинного ввоза товаров.

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