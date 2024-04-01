В России начала падать рентабельность сельхозпроизводства

Рентабельность сельскохозяйственного производства в России по итогам 2023 года снизилась до 18%. Об этом рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Фастовой, в начале февраля Минсельхоз оценивал рентабельность отрасли в 18,9%. Она напомнила, что в 2022 году этот показатель составлял 20,3%. Представленные цифры учитывают государственные субсидии.

Фастова также проинформировала, что выручка сельхозорганизаций в текущем году увеличилась на 7% и достигла порядка 5 трлн рублей. Однако замминистра уточнила, что названы предварительные данные, поскольку сельхозпроизводители еще сдают отчетность.

До этого стало известно, что правительство ЦАР призвало российских инвесторов вложиться в сельское хозяйство и животноводство для развития экономики и создания рабочих мест.

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