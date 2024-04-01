Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начала падать рентабельность сельхозпроизводства

Фастова: рентабельность сельхозпроизводства в России упала до 18% в 2023 году

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Рентабельность сельскохозяйственного производства в России по итогам 2023 года снизилась до 18%. Об этом рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Фастовой, в начале февраля Минсельхоз оценивал рентабельность отрасли в 18,9%. Она напомнила, что в 2022 году этот показатель составлял 20,3%. Представленные цифры учитывают государственные субсидии.

Фастова также проинформировала, что выручка сельхозорганизаций в текущем году увеличилась на 7% и достигла порядка 5 трлн рублей. Однако замминистра уточнила, что названы предварительные данные, поскольку сельхозпроизводители еще сдают отчетность.

До этого стало известно, что правительство ЦАР призвало российских инвесторов вложиться в сельское хозяйство и животноводство для развития экономики и создания рабочих мест.

Ранее в Польше усомнились в успехе зерновых переговоров с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами