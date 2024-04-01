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В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» стартуют Дни геологии

Гостям павильона «Роснефти» на ВДНХ расскажут о геологоразведке

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Пресс-служба «Роснефти»

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках выставки «Россия» 2 апреля стартуют Дни геологии. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Посетителям расскажут об инструментах и методиках геологоразведки, а также продемонстрируют кадры из научных экспедиций «Роснефти» на Крайний Север.

В день открытия для гостей павильона с лекциями выступят сотрудники «Роснефти» — ведущие геологи страны. Они расскажут о научном проекте стратиграфического бурения в морях Российской Арктики.

Посетители узнают, как добывают керн и какую информацию о континентальном шельфе извлекают специалисты из образцов пород.

Всю неделю в кинозале павильона будут показывать документальные фильмы о геологических исследованиях. Гости смогут стать участниками экспедиций в северные моря, а также узнать, как люди открывали для себя нефть и с чего начиналась нефтедобыча.

Также в программе — презентации, мастер-классы по раскопке и созданию слепков, викторины с памятными призами.

Кроме того, в эти дни представят геологическую фотоколлекцию «Роснефти», созданную совместно с ПАО «Геотек Сейсморазведка».

5 апреля на выставке пройдет День МГУ им М.В. Ломоносова.

В «Роснефти» отмечают, что вуз является ключевым партнером компании с 2006 года. Среди направлений сотрудничества — научно-исследовательская деятельность, подготовка и переподготовка кадров.

Завершится День МГУ показом документального фильма «Влюбленные в Арктику» об Анне Трофимовой, начальнике экспедиционного отряда по науке «Арктического плавучего университета».

Чьи имена носят месторождения «Роснефти», как подсчитать запасы нефти и газа, и как менялись варианты предоставления геологических результатов: от чертежей на миллиметровой бумаге до 3Д-моделей и нейросетей — расскажут сотрудники Тюменского нефтяного научного центра «Роснефти».

В День геолога — 7 апреля — специалисты «Роснефти» расскажут, можно ли разобраться в геонавигации с нуля и как стать нефтяным геологом.

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