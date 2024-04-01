В России зафиксирован рекордный рост в секторе обработки

Сектор обрабатывающих производств России в марте продемонстрировал рекордный за 17 лет рост деловой активности. Об этом пишет «Интерфакс».

Индекс PMI этой отрасли от S&P Global подскочил до 55,7 пункта с февральских 54,7, показав максимальное улучшение условий с августа 2006 года.

Опережающая динамика была отмечена по всем ключевым показателям. Объемы новых заказов росли самыми быстрыми темпами с января 2008 года благодаря высокому спросу, успешному маркетингу и притоку новых клиентов. Производственный выпуск увеличивался максимальными темпами с начала 2017 года.

Также в марте возобновился рост новых экспортных заказов, хоть и незначительный — первый за 4 месяца. Это стало самым быстрым расширением с августа 2023 года.

На фоне роста производственных потребностей компании активно наращивали наем персонала — максимальными темпами за 23 года. Одновременно сократившиеся мощности привели к первому за 5 месяцев росту объема незавершенных заказов.

Ценовое давление в марте ослабло. Темпы роста издержек замедлились до второго минимума за год. Отпускные цены также демонстрировали наиболее плавное подорожание с июня 2023 года, хотя компании продолжали перекладывать удорожание на клиентов.

Бизнес-оптимизм в отрасли взлетел до максимума за 5 лет на фоне планов инвестировать в новые производственные линии и оборудование.

До этого в Китае индекс PMI продолжил рост пятый месяц подряд.

Ранее Россия обогнала большинство стран G7 по темпам роста ВВП.