В Сбере анонсировали масштабное обновление программы лояльности

В Сбере объявили о кардинальном обновлении программы лояльности СберСпасибо, которая будет реализовываться согласно новой стратегии банка.

В компании уточнили, что обновленная программа отменит все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка. В результате СберСпасибо станет более простой, гибкой и выгодной для клиентов.

Клиенты сами будут решать, как, где и за что они хотят получать бонусы.

Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров.

Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и прослушивание музыки.

За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и др.

Бонусы будут начисляться моментально, и их сразу можно использовать для новых покупок, отметили в банке.

Летом Сбер запустит акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам.

Первые участники смогут оценить обновленную программу уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев назвал СберСпасибо самой большой программой лояльности в стране.

По его словам, в ней участвуют почти 80 млн человек.

«Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы», — сказал Кирилл Царев.

Он также отметил, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами.