В Госдуме предложили ввести новые штрафы

В России нужно ввести правовые статусы внедорожных мотоциклов, электросамокатов и электровелосипедов, а также установить штрафы для их владельцев за нарушение правил эксплуатации. Такое предложение содержится в письме депутата Госдумы (фракция »Справедливая Россия — За правду») Александра Аксененко к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В письме Аксененко уточнил, что внедорожные мотоциклы, электровелосипеды и электросамокаты часто используются в неразрешенных для этого местах и создают аварийные ситуации.

«С 1 февраля 2024 года вступил в силу новый стандарт ограничения скорости средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, гидроскутеров, моноколес. Электровелосипеды по-прежнему не подпадают под какие-либо нормы закона несмотря на то, что их скорость может достигать 25 км/ч, и именно электровелосипеды активно эксплуатируются курьерами служб доставок и активно участвуют в дорожно-транспортном процессе», — отметил Аксененко.

Это повторное обращение парламентария к Мишустину. Первое письмо о правовом статусе внедорожных мотоциклов было направлено Мишустину 19 февраля 2024 года. В ответ Аксененко получил письмо от первого замминистра внутренних дел Александра Горового, где сообщалось, что такой вопрос требует дополнительной проработки и об этом доложено в аппарат правительства.

В Москве не планируется запрещать работу сервисов аренды электросамокатов, как произошло в Париже в 2023 году, заявила 28 марта руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Полина Стасюк.

Ранее стало известно, что Московская городская дума планирует ускорить повышение штрафов для водителей электросамокатов и средств индивидуальной мобильности.