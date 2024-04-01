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В России на некоторых водных объектах открыли навигацию

На Волго-Донском судоходном канале и в Азово-Донском бассейне открыли навигацию

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Глеб Жижикин

В 2024 году началась новая навигация по Волго-Донскому судоходному каналу и в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей. Об этом сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов ТАСС.

«С 1 апреля начинается навигация по южной части нашей системы, начиная с Ростова-на-Дону и проходя через Кочетовский, Константиновский, Николаевский гидроузлы, Волго-Донской канал, а также одновременно с Волгоградским гидроузлом. В этом году все идет по плану без сдвигов в сроках, несмотря на проведение крупных реконструкций на двух гидроузлах», — отметил Анисимов.

По его словам, специалисты провели замену ворот на Николаевском гидроузле и на 13-м шлюзе Волго-Донского канала в рамках реконструкции.

По результатам навигации 2023 года в Росморречфлоте зафиксирован рост общего объема перевозок грузов в пределах Азово-Донского бассейна на 1,5% по сравнению с 2022 годом, достигнув более 6 млн тонн.

До этого ученые Института земной коры СО РАН и Лимнологического института СО РАН обнаружили новые грязевые вулканы в акватории озера Байкал.

Ранее стала известна дата начала навигации на Волге в Татарстане.

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