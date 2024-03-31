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Российские бизнесмены выбирают отечественный автопром

«Европлан»: отечественные авто лидируют по спросу у малого бизнеса

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Телеграм-канал «Русский автомобиль»

Российские автомобильные бренды пользуются наибольшим спросом среди представителей малого и среднего предпринимательства на рынке лизинга. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Сергей Мизюра.

«Потому что российские марки доступны по соотношению цены и качества, максимально подходят для их бизнеса», — ответил он на вопрос о востребованности отечественных автомобилей в сегменте МСП.

Мизюра пояснил, что более 90% портфеля «Европлана» составляют клиенты из микро-, малого и среднего бизнеса, которые являются «очень активными потребителями этих российских производителей».

По словам главы компании, среди легковых автомобилей и LCV наибольшей популярностью у МСП пользуются машины АВТОВАЗа, в сегменте среднетоннажных грузовиков лидирует ГАЗ, а в грузовом сегменте — «КАМАЗ».

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