Российские бизнесмены выбирают отечественный автопром

Российские автомобильные бренды пользуются наибольшим спросом среди представителей малого и среднего предпринимательства на рынке лизинга. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Сергей Мизюра.

«Потому что российские марки доступны по соотношению цены и качества, максимально подходят для их бизнеса», — ответил он на вопрос о востребованности отечественных автомобилей в сегменте МСП.

Мизюра пояснил, что более 90% портфеля «Европлана» составляют клиенты из микро-, малого и среднего бизнеса, которые являются «очень активными потребителями этих российских производителей».

По словам главы компании, среди легковых автомобилей и LCV наибольшей популярностью у МСП пользуются машины АВТОВАЗа, в сегменте среднетоннажных грузовиков лидирует ГАЗ, а в грузовом сегменте — «КАМАЗ».

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