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В России зафиксирован рекордный спрос на арендное жилье

«Выберу.ру»: повышение взноса по ипотеке подстегнуло спрос на съемные квартиры

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Depositphotos

Рынок аренды жилья в России вновь становится рынком арендодателя из-за высокого спроса квартиросъемщиков. Об этом рассказала «Российской газете» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, в феврале 2024 года спрос на арендное жилье оказался на 6% выше, чем годом ранее.

«Сегодня во всех городах-миллионниках индекс региональной популярности съемного жилья превышает 115%. Лидерами стали Красноярск, где он достиг 232%, и Новосибирск с 159%. В Москве этот показатель составляет 118%, в Санкт-Петербурге — 117%», — привела цифры эксперт.

По ее словам, повышенный интерес к аренде связан с несколькими факторами. Главным образом, многие люди в нынешних условиях не могут позволить себе взять ипотеку из-за высоких процентных ставок на рынке (18-20%) и увеличения первоначального взноса.

«Первый взнос по ипотеке вырос с 15% до 20% по всем госпрограммам и до 30% по самой массовой льготной ипотеке под 8%. Кроме того, с начала 2024 года стоимость квартир продолжает немного расти в большинстве городов-миллионников», — пояснила Андриевская.

До этого в Подмосковье резко подорожал один тип квартир.

Ранее в России подскочили цены на посуточную аренду студий.

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