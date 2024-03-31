Мировой туризм преодолел пандемийный спад

После тяжелых пандемийных лет мировая туриндустрия восстановилась и показывает рекордные результаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевых организаций и корпоративную отчетность крупнейших игроков рынка.

Согласно исследованию исследовательской компании Phocuswright, совокупный оборот глобального туристического рынка уже приблизился к $2 трлн, превысив допандемийный 2019 год.

«Теперь мы можем сказать, что пандемия преодолена», — отметила вице-президент компании Чарута Фаднис.

Бурный рост обусловлен высоким отложенным спросом — туристы «берут реванш» за время ограничений, пояснила финдиректор Marriott Кэтлин Оберг. Подтверждают восстановление и финпоказатели гигантов вроде Aena, IAG и Lufthansa, чьи прибыли взлетели в 1,5-2 раза.

Лидером по турпотоку в 2023 году стала Европа с 700,4 млн визитов или 54,5% мирового показателя. Высокие темпы роста отмечаются также в Азии благодаря возобновлению выездного туризма из КНР.

По прогнозам Всемирной туристской организации ООН, большинство участников рынка (67%) ожидают дальнейшего роста турпотоков. Только 6% опрошенных предсказывают замедление.

До этого стало известно, сколько Россия заработала на туризме в 2023 году.

Ранее в Египте рассказали о роли страны для российских туристов.