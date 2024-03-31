В Египте рассказали о роли страны для российских туристов

Глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади заявил, что страна может стать логистическим хабом для туристов из России в Африке. Его слова передает РИА Новости.

По словам Элькади, окончательное решение зависит от авиакомпаний, но не от египетских властей.

«Речь идет о транзитном туризме, и для этого требуются логистические преобразования в самих аэропортах… Это не входит в нашу ответственность, но это было бы отличной идеей для аэропортов и авиакомпаний», — пояснил Элькади.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную сообщала, что авиакомпания Azur Air будет выполнять рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх вместо Southwind.

Решением Евросоюза авиакомпании Southwind ограничили полеты в Европу, так как ее сочли связанной с Россией. Рейсы с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха пришлось отложить.

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