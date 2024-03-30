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Россия рекордно сократила внешний долг

Внешний долг России упал до минимума 2007 года

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Depositphotos

Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд. Это минимальный показатель с 2007 года, следует из годового отчета Банка России.

За январь–декабрь показатель уменьшился на $68,2 млрд. При этом внешняя задолженность органов госуправления за 12 месяцев снизилась на треть, до $32,7 млрд, внешние обязательства по валютным госбумагам — на 9,2% до $14,8 млрд, по ОФЗ — на 41,2% до $16,537 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года долговая нагрузка на российскую экономику сократилась. Так, отношение внешнего долга к ВВП снизилось до 15,8% (-0,7 п. п.), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — до 1,6% (-0,4 п. п.).

Более того, Центробанк РФ в 2023 году впервые за последние шесть лет вышел в прибыль. Значение составило 140,4 млрд рублей.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, как и когда проявится эффект повышения ключевой ставки.

Ранее Запад предупредили о падении роли доллара после конфискации активов РФ.

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