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Аналитик оценил, как ограничения по картам «Мир» в Армении скажутся на бизнесе

Аналитик Енокян: отключение карт «Мир» в Армении не должно сказаться на бизнесе

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Андраник Казарян/Sputnik/РИА «Новости»

Отказ банков обслуживать карты платежной системы «Мир» никак не отразится на российско-армянском бизнесе, заявил руководитель представительства Российского экспортного центра в Армении Виген Енокян. Его слова приводит ТАСС.

«Отключение карты «Мир» в Армении создаст определенный социальный дискомфорт среди туристов и населения. Однако на участниках внешнеэкономической деятельности, связанной с банковскими платежами в рамках экспортно-импортных операций, это не отразится», — уверен эксперт.

Бизнес, как правило, использует другие инструменты для трансграничных платежей: корпоративные счета, международные банковские переводы и другие сервисы, пояснил Енокян.

С 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card, прекратили обслуживать карты «Мир» из-за опасений попасть под санкции США.

Ранее операции с «Миром» прекратил крупный казахстанский банк.

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