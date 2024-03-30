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Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в мессенджерах

Доцент Леонов: если ваш знакомый просит в долг в мессенджере, перезвоните ему

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Получив сообщение от родственника, друга или знакомого в мессенджере с просьбой о деньгах, перезвоните ему и убедитесь, что аккаунт не взломали. Мошенники сегодня могут подделывать голосовые и видео сообщения с помощью нейросетей. Такой совет россиянам дали опрошенные ТАСС эксперты.

«Для того чтобы провести верификацию своих знакомых, можно попросить их позвонить вам с мобильного телефона или отправить сообщение с нескольких других мессенджеров, используя при этом конкретный текст», — рассказал доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Леонов.

Также можно создать с близкими людьми определенный шифр на случай, если мошенник позвонит от вашего имени и попросит перевести деньги, добавил эксперт.

Кроме того, рекомендуется просмотреть ленту знакомого, чей аккаунт вы подозреваете во взломе, на предмет подозрительной активности, отметила доцент юридического института РУДН Лали Чебуханова. Она также предложила попробовать задать собеседнику неожиданный вопрос и посмотреть на его реакцию.

«Нужно запомнить, что по странным ссылкам никогда нельзя переходить. Все нужно тщательно проверить», —
резюмировала Чебуханова.

До этого сообщалось, что у россиян начали красть мобильные номера для доступа к онлайн-банкингу.

Ранее россиянам рассказали, как восстановить доступ к почте при утере пароля.

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