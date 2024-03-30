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Найден предполагаемый криптокошелек, открытый для исполнителей теракта в «Крокусе»

РИА Новости: обнаружен криптокошелек-посредник в деле о теракте в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Журналисты нашли криптокошелек, который, возможно, использовался для финансового взаимодействия между организаторами и исполнителями теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям агентства, адрес на кошелек был размещен в Telegram-канале, связанном с «Голосом Хорасана», который относится к афганскому крылу «Исламского государства» (организация запрещена в России). Его администратором является человек с ником Mavlavi_56. Сведения о кошельке появились 12 марта, а 13 марта он стал активным — туда пришел «пробный» перевод в размере $2,19.

22 марта, в день совершения теракта, в кошельке наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены на общую сумму $2525. Транзакции совершались четырьмя переводами в размере $325, $550, $550 и $1100.

Согласно текущему курсу валют, $2525 составляют около 232 тысяч рублей. Из опубликованных кадров допроса арестованного по подозрению в теракте Фаридуна Шамсиддина известно, что за совершение преступления преступникам обещали вознаграждение в размере полумиллиона рублей, но выплатили лишь половину.

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«Газета.Ru»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Следственный комитет России заявил о переводах с Украины для подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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