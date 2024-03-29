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В Китае состоялся Боаоский азиатский форум

На Боаоском азиатском форуме обсудили развитие российско-китайского бизнеса

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Пресс-служба Альфа-Банка

В Китае под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность» прошел Боаоский азиатский форум (БАФ).

За короткое время России удалось переориентировать товарные потоки на Восток, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, представлявший российскую строну на форуме. Его цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день мы, конечно же, видим рост азиатских рынков, мы понимаем, что западные рынки для нас закрыты и будут оставаться закрытыми неопределенно долго», — сказал Алексей Оверчук представителям информагентства.

На полях форума были отмечены три крупные российские компании, среди которых — Альфа-Банк.

Кредитная организация рассматривает развитие бизнеса с Китаем в качестве стратегического направления, сказал журналистам заместитель председателя правления Альфа-Банка Павел Высоцкий.

«В связи с этим, в прошлом году в банке приняли решение открыть филиалы в Пекине и Шанхае. И уже получили разрешение российского регулятора», — сообщил он.

Подводя итоги работы компании на форуме, Высоцкий отметил, что представители банка встретились с китайскими бизнесменами, посетили профильные мероприятия, обсудили новые возможности при взаимодействии между российским и китайским бизнесом.

Он отметил, что Альфа-Банк обеспечивает внешнеторговые операции компаний РФ, торгующих с Китаем.

«От малого бизнеса до крупнейших российских экспортеров. Кроме того, мы обслуживаем компании с китайским участием, работающие в России», — уточнил зампред правления банка.

Высоцкий подчеркнул, что Альфа-Банк играет важную роль для импортеров продукции автопрома КНР в РФ.

«В прошлом году мы провели несколько масштабных форумов китайской тематики. С нами работают 2 тыс. китайских компаний, присутствующих в России», — пояснил он.

Кроме того, он рассказал, что Альфа-Банк предоставляет полный набор продуктов в юане, в том числе кредитует крупные компании.

По его словам, портфель кредитов в юане превысил 30 млрд юаней.

Как считает Высоцкий, роль юаня при осуществлении международных взаиморасчетов «растет и будет расти».

«В России в 2023 году юань стал основной валютой не только во внешней торговле, но также и в валютных сбережениях россиян. Более трети валютных депозитов сегодня открываются в юане. И спрос на него только растет», — констатировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Альфа-Банк получил международный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне AA- со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному кредитному рейтингу РФ в иностранной валюте и подтверждает высокий уровень кредитоспособности Альфа-Банка и устойчивость его бизнес-модели.

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