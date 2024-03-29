В России взлетели цены на один вид рыбы

Оптовые цены на атлантическую сельдь в России с начала года подскочили на 13–14,5%. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор ФГУП «Национальные рыбные ресурсы».

Сейчас стоимость этого вида рыбы в опте составляет порядка 130–135 рублей за килограмм. Для сравнения: оптовые цены за килограмм товара в марте 2023 года были в диапазоне 93–113 рублей.

Спрос на атлантическую сельдь среди россиян весной вырос. Основная причина — начавшийся пост, говорится в обзоре.

На прошлой неделе в Росрыболовстве раскрыли итоги вылова рыбы и морепродуктов в России за первые два месяца 2023 года. За период с января по февраль показатель увеличился на 9% к прошлому году и уже превысил 1 млн тонн.

До этого Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве.

Ранее в РФ резко выросло производство устриц и мидий.