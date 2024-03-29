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Новак назвал возможные сроки ремонта сломавшегося на заводе «Лукойла» оборудования

Новак заявил, что оборудование на Нижегородском НПЗ восстановят за 1-2 месяца

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Лукойл» может восстановить сломанное на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ НОРСИ) оборудование в течение одного-двух месяцев. Его цитирует ТАСС.

Как рассказал Новак, соответствующая работа ведется, необходимое оборудование производится. По его словам, предприятие в ближайшее время обеспечит восстановление работы. Вице-премьер напомнил, что аварийная ситуация произошла на турбине, «полетели лопатки», соответственно, сейчас осуществляется воспроизводство этого оборудования, идет «интенсивная работа в постоянном режиме».

«Компания планирует, что в течение одного-двух месяцев оборудование будет восстановлено», — продолжил он.

Новак также сказал, что необходимое оборудование производится в РФ.

12 января пресс-служба «Лукойла» заявила, что на Нижегородском НПЗ временно остановлена работа одной из установок. По словам представителей компании, причиной послужила поломка установки каталитического крекинга. При этом еще одну такую установку, проблемы с которой возникли в декабре 2023 года, удалось восстановить и запустить на меньшей мощности.

Ранее в Болгарии снова потребовали от завода «Лукойла» отказаться от российской нефти.

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