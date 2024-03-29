Банк России продлил запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров

Банк России продлил ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, следует из пресс-релиза на сайте регулятора.

Приостановка будет действовать еще полгода, начиная с 1 апреля. Ограничения касаются переводов со счетов как физических лиц, так и компаний.

«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», — отмечается в сообщении

Временный запрет на подобные операции был введен 1 апреля 2022 года. После он несколько раз продлевался ЦБ.

До этого Центробанк продлил до 30 сентября текущего года ограничения на перевод средств за рубеж. Граждане РФ и физлица, которые являются нерезидентами из дружественных стран, могут в течение месяца перевести на любые счета в иностранных банках не более $1 млн или эквивалент в другой зарубежной валюте, отметил регулятор.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала указ об обязательной продаже валютной выручки.