В России появился еще один долларовый миллиардер

Председатель совета директоров компании «Группа Астра» Денис Фролов вошел в список долларовых миллиардеров. Об этом пишет Forbes.

Состояние бизнесмена превысило отметку в $1 млрд на фоне резкого роста акций владельца разработчика ОС Astra Linux на этой неделе. Котировки с прошлой пятницы взлетели почти на 100 рублей за бумагу.

Цена закрытия на торгах 22 марта составила 596,4 рубля. Сегодня, 29 марта, актив торгуется в диапазоне 667–686,95 рубля за штуку. Недельный максимум составил 715,95 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Фролов стал вторым долларовым миллиардером в России, чье состояние заработано на программном обеспечении. До него в рейтинг вошел владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

За прошлый год в России прибавилось шесть долларовых миллиардеров, что позволило стране удержаться в топ-10 государств по этому показателю.

Ранее Трамп похвастался своими финансовыми успехами.