ВТБ вернет начисление кешбэка рублями

Банк ВТБ перестанет начислять кешбэк в своей программе лояльности бонусами, перейдет к рублям с 1 мая 2024 года. Об этом в интервью РБК сообщил заместитель председателя правления организации Георгий Горшков.

Перезапуск этой программы произойдет в рамках новой стратегии розничного бизнеса, принятой на 2024-2026 годы. Накопленные бонусы клиенты банка смогут потратить на вещи из каталога программы до 31 августа текущего года, а обменять по курсу 0,85 рубля за один бонус — до 30 декабря 2024 года.

Кроме того, возрастет и максимальная сумма ежемесячного возврата. По «Карте для жизни» она увеличится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч, по карте «Привилегия» — с 10 тысяч до 20 тысяч, а по карте Private Banking — с 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Клиенты смогут сами выбрать три категории для начисления кешбэка, а средства будут поступать на карту один раз в месяц до 10 числа. Сейчас к программе кешбэка ВТБ подключены 15,5 миллиона человек. В банке рассчитывают на то, что к 2026 году программой смогут воспользоваться все 35 миллионов клиентов.

Ранее сообщалось, что ВТБ предложит неквалифицированным инвесторам облигации с защитой капитала.