Россиянам рассказали, чем заменить какао

Какао является главной составляющей для приготовления знакомого с детства ароматного горячего напитка. В связи с рекордным ростом цен на какао-бобы прогнозируется падение производства какао в мире и ожидается рост цен на него в магазинах. Заменить какао можно кэробом, рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова Инесса Шунтова.

По ее словам, кэроб – сухой порошок из мякоти бобов рожкового дерева. На вкус кэроб напоминает какао, но без горечи. В кэробе нет возбуждающих веществ: кофеина и теобромина, он не содержит фенилэтиламин, который присутствует в шоколаде. Также в этом продукте нет вещества под названием фроманин, который является сильным аллергеном.

Шунтова отметила, что 100 грамм кэроба в среднем обеспечивают удовлетворение суточной потребности организма человека в белке на 6%, пищевых волокон – на 133%, витамине В2 – на 29%, калии – на 24%.

«Кэроб — это сладкий порошок кофейного цвета. Он имеет 50–60 % от сладости сахара, что позволяет использовать меньше сахара в конечном продукте. Кэроб содержит в своем составе от 15 % до 40 % сахарозы, благодаря чему может использоваться для частичной замены сахара в продуктах, а также клетчатку, белок, витамины и значительное количество минеральных веществ», — рассказала Шунтова.

Упаковка кэроба в России (200 грамм) стоит в среднем чуть более 200 руб.

23 марта мировые цены на какао-бобы превысили отметку в $8900 за тонну, побив очередной исторический рекорд. С начала года котировки взлетели более чем в два раза.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в ближайшие полгода цены на какао в российских магазинах вырастут на 15-20%.