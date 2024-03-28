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ФАС не исключила повышение норматива продаж топлива на срочном рынке

ФАС допустила увеличение норматива продаж топлива на срочном рынке выше 1%

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Unal Cam/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает достаточным норматив продаж топлива на срочном рынке в 1%, однако не исключает, что в будущем его увеличат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева.

«Нам кажется, что сейчас такого норматива достаточно. Посмотрим, как будет работать дальше срочный рынок, насколько будет востребован, и, может быть, долю увеличим», — сказал Королев журналистам во время форума «Биржевой товарный рынок — 2024».

Представитель ФАС напомнил, что в настоящее время норматив не является обязательным и служит рекомендацией. При этом, как отметил Королев, этот инструмент все равно помогает стабилизировать цены на рынке.

До этого сообщалось, что ФАС оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей. Антимонопольщики выяснили, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой 950 млн рублей.

Ранее стало известно, что ФАС планирует стабилизировать цены на строительную арматуру в РФ.

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