Finn Flare выпустит ЦФА на платформе А-Токен

Компания Finn Flare разместила первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Выпуски ЦФА представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Владелец ЦФА будет получать фиксированный доход от эмитента, которым выступило юридическое лицо торговой марки Finn Flare — ООО «НьюФэшн».

«Для нас выпуск с FINN FLARE — это прецедент новой формы продвижения продукта, когда инвесторы получают дополнительные преимущества от эмитента», — отметил COO CIB Альфа-Банка Дмитрий Витман.

В первом выпуске представлены 100 тыс. ЦФА общей стоимостью 100 млн рублей с доходностью 18,5% годовых сроком на 6 месяцев.

«У Finn Flare большой пул лояльных покупателей, которые с брендом не один десяток лет. Для них приобретение ЦФА — возможность присоединиться к истории успеха длиною более 60 лет», — рассказала СEO Finn Flare Ксения Рясова. Второй выпуск ЦФА стоимостью 100 млн рублей будет размещен на срок 7 месяцев.