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Украина хочет построить три межгосударственные ЛЭП с Польшей

Шмыгаль: Украина планирует построить три межгосударственные ЛЭП с Польшей

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Shutterstock

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с польским коллегой Дональдом Туском после межправительственных консультаций заявил, что Киев заинтересован в строительстве трех новых линий электропередачи (ЛЭП) между Украиной и Польшей, передает ТАСС.

Он напомнил, что у Украины есть пример строительства линии электропередачи от Хмельницкой АЭС до Жешува. По его словам, это углубляет интеграцию украинской энергосистемы с европейской.

«Мы заинтересованы в строительстве новых трансграничных линий, в частности Нововолынская — Хелм, Львовская — Кросно, Дрогобыч — Кросно», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Польша помогает Украине стабилизовать энергосистему.

Кроме этого, Туск по итогам польско-украинских межправительственных консультаций заявил, что Варшава и Киев возьмут на вооружение меры, предпринятые ранее властями Болгарии и Румынии в отношении импорта украинских продуктов, чтобы урегулировать проблемы в торговле агропродукцией.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

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